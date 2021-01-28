شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أبل» تحلّق والمبيعات الفصلية تكسر حاجز 100 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «أبل» عن تحقيق أرباح كبيرة خلال الربع الأخير، في أحدث إشارة على تعزّز مواقع شركات التكنولوجيا الكبرى عالمياً خلال أزمة وباء كوفيد-19.

ويسلّط إعلان عملاق وادي السيليكون الضوء على تزايد اعتماد المستهلكين على الخدمات الرقمية والابتكارات التكنولوجية خلال الإغلاق والأزمة الصحية العالمية.

وأعلنت «أبل» أنّ أرباحها خلال فترة الأعياد ارتفعت بنسبة 29 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، لتصل إلى 28,7 مليار دولار، فيما ارتفعت مداخليها 21 بالمئة لتصل إلى 111.4 مليار دولار، وبلغت المبيعات العالمية نحو ثلثي إجمالي مبيعاتها.

وتجاوزت مداخيل مبيعات «أبل» لأول مرة 100 مليار دولار مع طرحها أجهزة وخدمات جديدة للمستهلكين، وأعلنت الشركة ارتفاعا في مبيعات هواتفها «أيفون» ومحتوياتها الرقمية.