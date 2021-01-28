شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: نجاح مصر فى تنظيم كأس العالم لليد رفعت أسهم السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة السياحة والفنادق والمطاعم بالغرفة التجارية بالجيزة أن إشادة جميع دول العالم بنجاح مصر فى تنظيم كأس العالم لكرة اليد يعد خطوة إيجابية لكشف الصورة الحقيقية لمصر فى السيطرة على فيروس كورونا في ظل تأثر جميع الدول الأوروبية بانتشار الفيروس، مشددة على أن هذا النجاح يؤكد قدرة الدولة المصرية على استقبال وفود سياحية خلال الفترة القادمة ، في ظل الإجراءات الاحترازية الناجحة التى اتبعتها الدولة.

وقال عايد كامل نائب رئيس شعبة السياحة والفنادق بالغرفة التجارية بالجيزة إن الفنادق المصرية أثبتت للعالم كله حجم التأمينات المتبعة لاستقبال أي وفود من خلال استخدام أحدث وافضل الوسائل التأمينية التى توفر الحماية والأمان .

وأشار كامل إلى أن إشادة المنتخبات المشاركة في البطولة بالتنظيم وحسن الضيافة الاستقبال وتوفير الاحتياطات الأمنية والصحية والاحترازية التي تمنح لقطاع السياحة فرصة جيدة للاستفادة والبناء عليها خلال المرحلة القادمة .

من جانبه أكد محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن قطاع السياحة أكبر المستفدين من النجاح المبهر لاستضافة 31 منتخب بالإضافة الى مصر الدولة المنظمة وذلك نظرا للقدرات العالية التي توفرت للحفاظ على الفرق الوافدة ، مشيرا إلى أنها سترفع من مؤشرات مصر السياحية خلال الفترة القادمة .

يذكر أن البطولة تقام بمصر على أربع صالات هم: صالة استاد القاهرة الدولي، استاد برج العرب، استاد العاصمة الإدارية الجديدة، استاد حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر باستضافة 32 منتخبا عالميا.