شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المقاولات المصرية: نتعهد بانتهاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محب سالم، الرئيس التنفيذى لشركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، على وضع كافة مشروعات محافظات الصعيد فى مجال مياه الشرب ‫والصرف الصحى أولوية أولى لدى الشركة لسرعة انجازها، وتلافى كافة العراقيل التى كانت تواجه استكمال تلك المشروعات.

وأضاف محب سالم لـ"الخليج 365" أن الشركة سلمت مؤخرا عددا من مشروعات الموافق بالصعيد بعد اتمام تنفيذها؛ لخدمة ملايين الاهالى فى محافظات الصعيد، لافتا إلى أن الدولة تولى اهمية كبرى لتوصيل الموافق للمناطق المحرومة بالصعيد، مع رفع كفاءة المرافق القائمة ولا سلمت فى عدد كبير من القرى.

وحول المشروعات التى سيتم تسليمها خلال الفترة المقبلة أوضح رئيس شركة المقاولات المصرية مختار ابراهيم، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه سبتم تسليم مشروع شبكات مياه ومحطة معالجة ناهيا، مع تسليم عدد من المشروعات بالمحافظات.

وجدير بالذكر أن العديد من المشروعات التى تنفذها الشركة تعرضت لعملية تأخير فى التنفيذ والتسليم نتيجة ضعف السيولة خلال الفترة الماضية قبل تدخل الشركة القابضة للتشييد والتعمير لحل المشكلة ومعاودة استكمال المشروعات التى لم يتم سحبها .