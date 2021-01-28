شكرا لقرائتكم خبر عن المنار (ALMANAR) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 28-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل كبير خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 55.70 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل القناة الصاعدة قصيرة الأجل، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 49 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 60 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 54.8 بينما مستوى المقاومة هو 56.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط