شكرا لقرائتكم خبر عن اسمنت (KCEM) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 28-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 240 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 230 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 246 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 239.0 بينما مستوى المقاومة هو 241.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط