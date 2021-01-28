شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان ع (AAYANRE) يحقق مكاسب جيدة -تحليل صباحي- 28-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم مكاسب كبيرة خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 63.50 فلس، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، كما اغلق السهم أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” ويتجه السهم حاليا لمستوى المقاومة التالي عند 66 فلس كمستوى أول ثم 70 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 62 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 62.8 بينما مستوى المقاومة هو 64.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد