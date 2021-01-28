شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات "آبل" تتخطى 100 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخ الشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "آبل" الأمريكية عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي المالي المنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول عام 2020.



وشملت نتائج أعمال الشركة تحقيق إيرادات وأرباح فصلية قوية تجاوزت توقعات المحللين في الفترة المشار إليها.



وبلغ صافي أرباح "آبل" 28.75 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2020 بعد تحقيق أرباح قدرها 22.23 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019.



وباستثناء بعض البنود، سجلت صانعة "آيفون" أرباحا عند 1.68 دولار لكل سهم في الربع الرابع بينما أشارت التوقعات إلى تحقيق أرباح عند 1.41 دولار لكل سهم.



وقفزت إيرادات الشركة الأمريكية إلى 111.44 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2020 مقارنة بإيرادات عند 91.8 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام في حين توقع محللون إيرادات عند 103.2 مليار دولار.



وسجلت "آبل" إيرادات بنحو 65.6 مليار دولار من مبيعات "آيفون" مقارنة بحوالي 55.95 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019.



وفي ختام جلسة الأربعاء، انخفض سهم "آبل" بنسبة 0.8% إلى 142.06 دولار، وسجل أعلى سعر عند 144.3 دولار وأقل سعر عند 104.4 دولار.