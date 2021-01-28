شكرا لقرائتكم خبر عن البحر الأحمر يؤكد على اختراق مقاومة محورية – تحليل صباحي – 28-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم البحر الأحمر (4230) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليؤكد السهم بهذا الارتفاع على اختراق مستوى المقاومة المحوري 24.30، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.41% بما يعادل 0.85 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 24.30، ليستهدف مستوى المقاومة 30.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.00 ومستوى المقاومة 28.00.