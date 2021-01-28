شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 28-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم كيمانول (2001) على عدم تغيير في آخر جلساته، ليظل السهم بهذا الإغلاق مستنداً لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 12.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 14.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.46 ومستوى المقاومة 13.38.