شكرا لقرائتكم خبر عن نسيج يسيطر عليه الاتجاه التصحيحي الهابط – تحليل صباحي – 28-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم نسيج (1213) في آخر جلساته، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.20% بما يعادل -0.20 نقطة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 111.00، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 93.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 93.70 ومستوى المقاومة 111.00.