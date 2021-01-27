شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع قبيل قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء، وذلك مع تحول الأنظار نحو الاحتياطي الاتحادي الذي سيعلن قراره بشأن الفائدة بعد قليل.



وسوف يعلن البنك المركزي عن قرار الفائدة وسط توقعات بالإبقاء عليها عند النطاق بين 0.0% و0.25% دون تغيير.



وعقب القرار، سيعلق رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" في مؤتمر صحفي على السياسة النقدية وأبرز المستجدات على الساعة الاقتصادية في ضوء استمرار جائحة "كورونا".



كان "باول" قد ألمح إلى أن البنك لن يرفع الفائدة من مستواها الحالي قبل ظهور إشارات للتعافي والنمو من آثار الجائحة لا سيما ارتفاع التضخم والوصول إلى وتيرة التوظيف الكاملة.



كما صرح "باول" في الآونة الأخيرة بأنه من السابق لأوانه الحديث عن تقليص حجم مشتريات الأصول في ظل استمرار معاناة الاقتصاد من الجائحة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 90.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.8 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.