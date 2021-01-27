شكرا لقرائتكم خبر عن البنوك تقود مكاسب الأسهم.. ونصف السيولة عند 5 شركات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

قاد القطاع المصرفي مكاسب الأسهم المحلية في جلسة الأربعاء، تزامناً مع الإعلان عن النتائج السنوية لأكبر بنكين وطنيين (أبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني)، فيما شهدت أسهم العقار مشتريات انتقائية وسط سيولة بقيمة 744 مليون درهم.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 1.43% إلى مستوى 5661 نقطة، بينما زاد سوق دبي 1.05% عند 2726 نقطة.

وصعد «أبوظبي الأول» 2.46% إلى مستوى 15.02 درهم، مع ارتفاع أرباح البنك للربع الرابع 5% إلى 3.2 مليار درهم، بينما ارتفع «الإمارات دبي الوطني» 2.58% عند مستوى 11.9 درهم، بالرغم من تراجع أرباحه الفصلية 35%.

وكان من اللافت أيضاً ارتفاع «الدار» 3.48% إلى 3.57 درهم، ليحتل المركز الثاني باستقطاب السيولة في سوق أبوظبي، في وقت استقر «إعمار العقارية» عند إغلاقه السابق (3.87 درهم).

واستقطبت 5 أسهم في العقار والبنوك نصف سيولة السوقين وهي أبوظبي الأول، الدار، دبي الإسلامي، إعمار، الإمارات دبي الوطني.

واجتذبت الأسهم سيولة بقيمة 743.89 مليون درهم منها 251.73 مليون درهم في سوق دبي و492.16 مليون درهم في سوق أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 265.9 مليون سهم، توزعت بواقع 167.7 مليون سهم في دبي و98.2 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 15 شركة، وذلك من خلال تنفيذ 6298 صفقة.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 1.05% إلى مستوى 2726.35 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والنقل والاستثمار والتأمين والاتصالات والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك أكثر من 2% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 2% و«الإمارات دبي الوطني» 2.58%.

وزاد قطـــاع الاستثـمــــــار 0.45% إثــــر ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.6% و«شعاع كابيتال» 0.69% فيما استقر «دبي المالي» من دون تغيير.

وارتفع قطاع النقل 0.18% بفعل ارتفــــاع «العــــربية للطــــــيران» 0.76% و«الخليج للملاحة» 0.26% في مقابل تراجع «أرامكس» 0.22%.

يأتي ذلك بينما استقر قطاع العقار مع استقرار السهم القيادي «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير»، بينما ارتفع «داماك» 0.73% و«الاتحاد العقارية» 0.35% على وقع تراجع «ديار» 0.33% و«إعمار مولز» 0.54%.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.42% إلى مستوى 5661.83 نقطة معززاً بمكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والصناعة والخدمات والسلع.

وارتفع قطاع البنوك 1.84% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 2.46% و«أبوظبي الإسلامي» 2.23% رغم تراجع «أبوظبي التجاري» 1.08%.

وزاد قطـــــاع العقــــار 3.41% بفـــــــعل ارتفاع «الدار» 3.48% و«رأس الخيمة العقارية» 2.25%.

وصعد قطاع الاتصالات 0.4% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما ارتفع قطاع الاستثمار 1.3% نتيجة ارتفـــــاع «الـــــعالمية القابـــــضــــة» 1.32% و«الواحة كابيتال» 1.82% فيما استقر «إشراق» من دون تغيير.

وزاد قطاع الطاقة 0.14% مدعوماً بنمو دانة غاز 1.17% مع استقرار طاقة وانخفاض أدنوك للتوزيع 0.26%.

توجه السيولة

وتصدر دبي الإسلامي التداولات في سوق دبي بقيمة 86.6 مليون درهم مغلقاً عند 5.1 درهم، تلاه إعمار العقارية بتداولات بقيمة 44 مليون درهم ليغلق عند 3.87 درهم، ثم الإمارات دبي الوطني مستقطباً سيولة قدرها 31.7 مليون درهم وأقفل عند 11.9 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات أبوظبي الأول بقيمة 113.6 مليون درهم مغلقاً عند 15.02 درهم، تلاه الدار باستحواذه على 105.26 مليون درهم من السيولة ليغلق سعره عند 3.57 درهم، ثم العالمية القابضة بتداولات قدرها 83.2 مليون درهم ليقفل عند 46 درهماً.

وسجل بي إتش مباشر الارتفاع الأكبر بنسبة 14.9% مغلقاً عند 0.316 درهم، فيما سجل المدينة للتمويل التراجع الأكثر بنسبة 1.51% ليغلق عند 0.195 درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق أبوظبي جلفار بنسبة 6.38% مغلقاً عند 1.5 درهم، وفي المقابل كان أكبر المتراجعين مخازن زي بنسبة 2.34% وأقفل عند 10 دراهم.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم الدار ومنازل ورأس الخيمة العقارية وسوق دبي المالي بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات الخليج للملاحة وأبوظبي التجاري ودبي الإسلامي.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 55 مليون درهم محصلة شراء.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 55 مليون درهم محصلة بيع.

وفــــي ســوق دبي، اتجـــه الخلــــيجيون والأجانب أيضاً نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 11.14 مليون درهم محصلة شراء.

وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 11.14 مليون درهم محصلة بيع.

المؤسسات

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي، وبصافي استثمار بلغ 37.6 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل بسوق دبي، بصافي استثمار بلغ 6.6 مليون درهم محصلة بيع.