شكرا لقرائتكم خبر عن «شبينج» تتحدى «تيسلا» بميزات القيادة الذاتية الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية «شبينج» Xpeng عن طرح ميزات القيادة الذاتية الجديدة على الطرق السريعة لعملائها، في تحد واضح لمنافستها الأمريكية «تيسلا».

وبدأت الشركة بتشغيل «نظام الملاحة الموجه» أو «NGP» هذا الشهر، ما يتيح للسائقين تغيير المسارات تلقائياً، وزيادة السرعة أو إبطائها، والتجاوز، وكذلك الدخول إلى الطرق السريعة والخروج منها.

وقالت «شبينج» أن نظام التشغيل الجديد «Xmart OS 2.5.0» يعد جزءاً من الجيل القادم لنظام مساعدة السائق المتقدم «XPILOT 3.0». وسيكون متاحاً تنزيله لجميع عملاء الإصدار المتميز «P7 سيدان» عبر شبكة الواي فاي.

تحاول «شبينج» إظهار قدراتها في مجال القيادة الذاتية كوسيلة للتمييز عن المنافسين المحليين مثل «نيو»، و«لي أوتو» وتحدي منافستها الأكبر «تيسلا».