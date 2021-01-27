شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 27-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بسلبية ويحاول تجاوز المتوسط المتحرك 50، ليدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط، والتي تحصل على حافز سلبي من مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستويات 0.7665 ثم 0.7625 مبدئياً، مع التذكير بأهمية الثبات دون 0.7745 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7665 والمقاومة 0.7780

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط