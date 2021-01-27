شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يكسر خط اتجاه صاعد – تحليل صباحي – 27-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الجزيرة (1020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وبضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.44% بما يعادل -0.06 نقطة، ليكسر السهم بهذا الانخفاض خط اتجاه صاعد بالمدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره لمستوى الدعم 13.44، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى الدعم 13.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.28 ومستوى المقاومة 13.84.