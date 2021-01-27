شكرا لقرائتكم خبر عن المتحد (ALMUTAHED) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 27-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا طفيفا خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 302 فلس، وذلك على خلفية ملامسة السهم لخط القناة الصاعد متوسط الاجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 293 فلس كمستوى أول ثم 284 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 305 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 297 بينما مستوى المقاومة هو 303 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط