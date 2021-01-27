شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "ستاربكس" يهبط بنحو 30% في الربع الأخير من 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المقاهي الأمريكية "ستاربكس" تسجيل نتائج أعمال فصلية دون التوقعات في الربع السنوي المنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول الماضي.



وتضررت أعمال الشركة الأمريكية بشكل كبير من جائحة "كورونا" وخلو المقاهي من الزوار بسبب قيود الإغلاق والعزل الشاملة في العديد من الدول حول العالم.



وهبطت أرباح "ستاربكس" بنسبة 30% في آخر ثلاثة أشهر من عام 2020 مسجلة 622.2 مليون دولار بعد أرباح قدرها 885.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2019.



وباستثناء بعض البنود المكررة، سجلت "ستاربكس" أرباحا معدلة بنحو 61 سنتا لكل سهم مقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت إلى تحقيق أرباح عند 55 سنتا لكل سهم.



وانخفضت إيرادات "ستاربكس" أيضا بنسبة 4.9% إلى 6.74 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2020 بينما توقع محللون إيرادات عند 6.93 مليار دولار.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "ستاربكس" بنسبة 1.2% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 104.6 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 105.2 دولار وأقل سعر عند 103.2 دولار.