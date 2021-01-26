شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تخالف الذهب وتغلق على ارتفاع وسط تراجع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليخالف بذلك المعدن الأصفر الذي أغلق على انخفاض.



وسوف يعلن الاحتياطي الاتحادي غدا عن قراره بخصوص الفائدة مع توقعات بالإبقاء عليها قرب الصفر دون تغيير، ويعقب ذلك مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي "جيروم باول" للحديث عن أحدث المستجدات الاقتصادية.



من جانبه، صرح الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بأن خطته لتحفيز الاقتصاد من خلال ضخ ما يقرب من تريليوني دولار سوف يتم مناقشتها على الأرجح خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 0.2% أو خمسة سنتات وأغلق المعدن النفيس عند 25.538 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 25.720 دولار وأقل سعر عند 25.230 دولار.