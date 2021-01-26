شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق منخفضا للجلسة الرابعة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء للجلسة الرابعة على التوالي، وذلك رغم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وقبيل قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة.



وبدأت لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الاتحادي اجتماعها اليوم لمناقشة السياسة النقدية في ظل استمرار تفاقم أزمة "كورونا".



وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيبقي على الفائدة عند النطاق بين 0.0% و0.25% دون تغيير، وعقب القرار، سيعلق رئيس البنك "جيروم باول" في مؤتمر صحفي على القرار.



وصرح الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بأن خطته المقدرة بقيمة 1.9 تريليون دولار لتحفيز الاقتصاد ربما يتم مناقشتها داخل أروقة الكونجرس في الأسابيع القليلة القادمة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وفي ختام الجلسة، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.2% أو 4.30 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1850.9 دولار للأوقية.