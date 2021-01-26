شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 26-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 26-1-2021، ومنها سعر الدولار الأمريكى والجنيه المصرى مقابل الريال، ليسجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى نحو 0.24 ريال سعودى.

وفى سياق اخر، أظهرت وثيقة أن السعودية بدأت اليوم الثلاثاء، تسويق بيع سندات بالحجم القياسي مقومة بالدولار الأمريكي على شريحتين لأجل 12 و40 عاما.

وحددت المملكة سعرا استرشاديا أوليا عند نحو 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات للشريحة البالغ أجلها 12 عاما ونحو 3.75% لشريحة الأربعين عاما، بحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في العملية.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو = 4.53 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 27.68 ين يابانى.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 4.17 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى.

وانخفضت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ 223.71 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 224.87 ريال سعودى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:​سعر الذهب عيار 24

بنحو 223.71 ريال بما يعادل 59.64$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 205.07 ريال بما يعادل 54.67$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 195.75 ريال بما يعادل 52.18$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 167.79 ريال بما يعادل 44.73$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 130.50 ريال بما يعادل 34.79$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 111.85 ريال بما يعادل 29.82$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,957 ريال بما يعادل 1,855$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,566 ريال بما يعادل 417.47$

سعر كيلو الذهب

بنحو 223,710 ريال بما يعادل 59,637$