شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 26-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية الآن ليختبر المقاومة المحورية الأولى 56.20، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ودون 56.95 ليبقى السيناريو التصحيحي الهابط فعالاً، والذي تبدأ أهدافه عند 56.20.

بالمقابل، نشير إلى أن اختراق مستويات المقاومة المذكورة أعلاه سيدفع السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الصاعد الذي تصل أهدافه التالية إلى مناطق 60.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.00 والمقاومة 56.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط