شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 26-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية ملحوظة ليقترب من اختبار المقاومة المحورية 53.50، ويحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، حيث إن اختراقه سيعيد السعر إلى القناة الرئيسية الصاعدة وتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 54.60، بينما ننتظر ارتداد هابط لاستئناف الاتجاه الهابط الذي تبدأ أهدافه عند 51.70 وتمتد إلى 49.70 بعد كسر المستوى السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.00 والمقاومة 53.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط