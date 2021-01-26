شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 26-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الذهب اختباراً جديداً لمستوى الدعم 1850.80، ويحتاج السعر لكسر مؤكد لهذا المستوى لتفعيل السيناريو السلبي الذي يستهدف مستويات 1820.00 ثم 1800.00.

وحتى الآن، لا يزال موقفنا الحيادي قائماً إلى أن يؤكد السعر كسر الدعم المذكور أو اختراق المقاومة 1871.55 لتحديد الأهداف التالية بشكل أدق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1840.00 والمقاومة 1875.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي