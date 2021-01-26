الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للذهب 26-01-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الذهب اختباراً جديداً لمستوى الدعم 1850.80، ويحتاج السعر لكسر مؤكد لهذا المستوى لتفعيل السيناريو السلبي الذي يستهدف مستويات 1820.00 ثم 1800.00.

 

وحتى الآن، لا يزال موقفنا الحيادي قائماً إلى أن يؤكد السعر كسر الدعم المذكور أو اختراق المقاومة 1871.55 لتحديد الأهداف التالية بشكل أدق.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1840.00 والمقاومة 1875.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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