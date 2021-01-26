شكرا لقرائتكم خبر عن من 6 دولارات إلى 159.18... سهم مجنون يقفز ويترنح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأرجحت أسهم شركة «جيم ستوب» بشكل كبير يوم الاثنين، وأغلقت جلسة التداول بعيداً عن المستويات القوية التي حققتها في الفترة السابقة.

وأنهت أسهم شركة تجارة التجزئة لألعاب الفيديو الجلسة، مرتفعة بنسبة 18% عند 76.79 دولار للسهم، بعد أن لامست نسبة 145% ووصلت إلى 159.18 دولار. وتحول السهم إلى سلبي لفترة وجيزة في غضون ساعتين من وصوله إلى أعلى مستوى في الجلسة، وتوقف التداول بسبب التقلبات المتعددة.

وتم تداول أكثر من 175 مليون سهم بالفعل، متجاوزة بكثير متوسط حجم التداول على مدى 30 يوماً البالغ 29.8 مليون سهم.

من المحتمل أن الارتفاع المفاجئ والحاد في سعر سهم الشركة وتقييمه كان مدفوعاً بضغط قصير يرافقه اهتمام كبير وتكهنات مستثمري التجزئة بشأن دورة الألعاب الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن أسهم «جيم ستوب» ارتفعت بأكثر من 300% في يناير/ كانون الثاني وحده، وأكثر من 400% خلال ثلاثة أشهر. بعد أن كان سعر السهم يبلغ 6 دولارات فقط قبل أربعة أشهر.

كان سهم «جيم ستوب» هدفاً شائعاً قصير المدى لمستثمري وول ستريت. وفي الواقع، تم اقتراض أكثر من 138% من أسهمها المطروحة وبيعها على المكشوف، وهو السهم الأكثر بيعاً على المكشوف في وول ستريت.