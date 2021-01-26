شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن اطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 26-27 كانون الثاني/يناير.

في تمام الساعة 06:51 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 103.74 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 103.75، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 103.66، بينما حقق الأعلى له عند 103.80.

هذا وقد تابعنا كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار الخدمات والتي أوضحت تقلص الانكماش إلى 0.4% مقابل 0.5% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 0.6%، وجاء ذلك بالتزامن مع كشف البنك المركزي الياباني عن محضر اجتماعه الأخير الذي عقد في 20-21 من كانون الثاني/يناير والذي أقر خلاله البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، %.

وأكد صانعي السياسة النقدية لدي بنك اليابان من خلال المحضر على المضي قدماً في التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر وأنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية للتيسير النقدي دون تردد إذا ما استدعى الأمر، وجاء ذلك قبل أن نشهد أيضا من قبل بنك اليابان الكشف عن القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت استقرار الانكماش عند 0.1% خلال كانون الأول/ديسمبر، متوافقة مع التوقعات.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد توضح تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.9% مقابل 1.5% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 8.8% مقابل 7.9% في تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 18 مقابل 19 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 88.9 مقابل 88.6 في كانون الأول/ديسمبر.

وصولاً إلى انطلاق فعليات أول اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في 2021 والذي من المتوقع أن يبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% للاجتماع السابع على التوالي، وذلك قبل نشهد غداً الأربعاء المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء الاجتماع للتعقيب على قرارات اللجنة.