شكرا لقرائتكم خبر عن Ooredoo (ORDS) يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 26-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح كما توقعنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 8.26 ريال، بالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم 8 ريال مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 8.60 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8.14 ريال وبين مستوى المقاومة هو 8.38 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط