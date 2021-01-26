شكرا لقرائتكم خبر عن دعوى قضائية ضد "آبل" في إيطاليا والسهم يغلق مرتفعاً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن القضاء الإيطالي توجيه اتهامات لشركة "آبل" الأمريكية طالب بموجبها صانعة "آيفون" بدفع تعويضات باهظة.



وتواجه "آبل" دعوى لدفع تعويضات نتيجة ادعاءات تتعلق بتضليل المستهلكين والعملاء فيما يتعلق بعمر بطاريات نسخ "آيفون" الأقدم طرازاً.



وكشفت جهات حماية المستهلك في إيطاليا في بيان رسمي بأن التعويضات تستهدف دفع مقابل مادي يصل إلى 60 يورو على الأقل لكل مالك جوال "آيفون 6" أو "آيفون 6 بلس" أو "آيفون 6 إس".



ولا تعد هذه هي الدعوى القضائية الأولى التي تواجهها "آبل" بسبب نفس المشكلة التي اتهمت فيها بالتضليل خاصة مع اعتراف الشركة الأمريكية سابقا بأنها عملت على إبطاء جوالات "آيفون" القديمة عن طريق تحديثات لبرامج التشغيل الخاصة بها.



هذا، ومن المنتظر إعلان "آبل" في وقت لاحق هذا الأسبوع عن نتائج أعمال الفصلية عن الربع السنوي المنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول الماضي.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "آبل" بنسبة 2.8% واغلق جلسة الإثنين عند 142.9 دولار، وسجل أعلى سعر عند 145 دولارا وأقل سعر عند 136.5 دولار.