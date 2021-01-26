بورصة دبي للذهب والسلع تطلق العقد اليومي الآجل للذهب

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «بورصة دبي للذهب والسلع» عن إطلاق العقد اليومي الآجل للذهب الذي يتيح تداول 12.5 كج من السبائك الذهبية يومياً. ويعتبر هذا العقد الأول من نوعه في المنطقة، ويستند إلى محفظة دبي للذهب والسلع المتنامية من منتجات المعادن الثمينة. وقد جاء إطلاق هذا العقد استجابة لزيادة الطلب في السوق، وستتم تسويته من خلال شركة دبي لمقاصة السلع.

وتم اعتماد العقد اليومي الآجل للذهب وفق معيار دبي لتسليم السلع، وهو معيار الجودة المعتمدة على مستوى المنطقة في إنتاج سبائك الذهب والفضة والمواصفات التقنية، حيث يتمتع بمواصفات السبيكة الذهبية بوزن 400 أونصة تروي، ولا تقل عن وزن 350 أونصة تروي. وتضم العلامات التجارية الأولية شركة الإمارات جولد، ومصفاة الاتحاد للذهب، المعتمدتين لدى مركز دبي للسلع المتعددة، مع إمكانية إضافة علامات تجارية أخرى في المستقبل. ويشترط العقد تسليماً إلزامياً فعلياً للذهب لجميع العقود المفتوحة التي أُبرمت في نهاية التداولات اليومية، على أن يجري التسليم في خزائن معتمدة.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لـ«بورصة دبي للذهب والسلع»: «جاء إطلاق العقد اليومي الآجل للذهب في وقت يرغب فيه المستثمرون بالتوجه لتداول للذهب بشكل أكبر. وقد تجلى ذلك بشكل خاص في أعقاب استمرار انتشار الوباء، حيث تحوّلت أنظار المستثمرين إلى الاستثمارات الآمنة خلال الفترة التي انتشر فيها الاضطراب الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. وفي هذه الأجواء، نعتقد أن هذا هو الوقت الأنسب لإطلاق هذا العقد وتقديم مجموعة أوسع من الحلول لتلبية احتياجات الأعمال لأعضائنا».

تجدر الإشارة إلى أن الذهب، والمعادن الثمينة الأخرى بمختلف أنواعها، شهدت نشاط تداول واسع في «بورصة دبي للذهب والسلع» في العام الماضي. وفي أغسطس/ آب 2020 وحده، شهدت البورصة نمواً قياسياً في حجم تداول العقد الآجل للذهب بنسبة 47.64% منذ بداية العام مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، بينما سجل العقد الآجل للفضة نمواً في متوسط حجم التداول اليومي بنسبة 281.77% على أساس سنوي.