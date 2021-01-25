شكرا لقرائتكم خبر 150 اتفاقية شراكة لتسهيل إجراءات التمويل العقاري المدعوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع صندوق التنمية العقارية أكثر من 150 اتفاقية شراكة وتعاون مع القطاعين العام والخاص، خلال الفترة من يونيو 2017 وحتى نهاية 2020، بهدف تعزيز الحلول التمويلية والسكنية، وتلبية طلبات المستحقين للدعم السكني في أكثر من 4700 مدينة ومحافظة ومركز بالمملكة، بما يحقق أهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030، لرفع نسبة تملك المواطنين للسكن 70% بحلول 2030.

وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن الصندوق كرس جهوده لبناء شراكة فعالة مع مختلف القطاعات من منظومة الإسكان والجهات التمويلية من بنوك ومؤسسات التمويل، بما يخدم تنفيذ استراتيجيته الهادفة لابتكار الحلول التمويلية والسكنية، مبينا أن الاتفاقيات التي تزيد عن 150 اتفاقية شراكة ثمرة لجهود الأعوام الثلاثة الماضية من إعلان التحول في يونيو2017 وحتى نهاية العام الماضي.

وذكر أن الهدف من اتفاقيات الشراكة تسهيل وتبسيط إجراءات تملك المواطنين للسكن الملائم، مبينا أن من نتائج التكاملية والشراكة بين القطاعين العام والخاص تمكين أكثر من 424 ألف أسرة سعودية من تملك المسكن الملائم من خلال برنامج القرض العقاري المدعوم من بداية انطلاقة البرنامج وحتى نهاية 2020.

وقال ابن ماضي إن تعزيز العمل المشترك بين الصندوق والجهات التمويلية أسهم في تنفيذ الحلول المبتكرة من الصندوق واستفادة المستحقين للدعم السكني من «القرض المدعوم»، وأدى إلى ارتفاع حصة الصندوق من التمويل المدعوم من 7% عام 2017 إلى 94% نهاية 2020، مشيدا بدور مجلس إدارة الصندوق برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل ودعمه المستمر للصندوق ليحقق أهدافه ويسهم بدور كبير في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية نفذ برنامج القرض العقاري المدعوم في يونيو 2017 من خلال تقديم قرض عقاري بمبلغ لا يتجاوز 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، كما أتاح أكثر من 40 خدمة الكترونية والمستشار العقاري لتسهيل إجراءات استفادة المواطنين من «القرض المدعوم» بكل يسر وسهولة.