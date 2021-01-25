شكرا لقرائتكم خبر عن خصم من «أوبر» للراغبين في الحصول على «اللقاح» بالإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «أوبر» عن تقديم خصم على الرحلات إلى مراكز تطعيم «كوفيد-19» في دولة الإمارات. وسيحصل الركاب على خصم بقيمة 25% على رحلتي أوبر، وبحد أقصى قدره 20 درهماً لكل رحلة من وإلى مراكز التطعيم العامة في الدولة. وينتهي العرض في 8 فبراير/ شباط.

وتشكل هذه الخطوة جزءاً من مبادرة أوبر العالمية الرامية لمساعدة المجتمعات بـ«نقل ما يهم»، ودعم جهود السلطات والمدن المحلية في مساعيها للتصدي لتفشي وباء «كوفيد-19».

ويمكن لسكان دبي وأبوظبي والشارقة حجز رحلاتهم من وإلى 43 مركز تطعيم معتمداً، بكل سهولة عبر تطبيق أوبر. ويشمل ذلك عدداً من المراكز التابعة لهيئة صحة دبي، ومراكز التطعيم التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية، (صحة)، وأخرى مختارة في أبوظبي، وكذلك المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في الشارقة.