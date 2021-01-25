شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" يرتفع إلى مستوى قياسي في بداية التداولات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية (عدا داو جونز) في بداية تداولات اليوم الإثنين وسجل "ناسداك" مستويات قياسية جديدة في ظل التفاؤل بشأن تحقيق شركات التكنولوجيا نتائج أعمال إيجابية.



وانطلق موسم الإعلان عن نتائج أعمال الشركات عن الربع السنوي الأخير من عام 2020 وسط توقعات بتحقيق شركات أبرزها "آبل" أرباحا وإيرادات قوية فب تلك الفترة.



ومع استمرار تفاقم أزمة "كورونا"، كشف الرئيس الأمريكي "جو بايدن" عن خطته المقدرة بنحو 1.9 تريليون دولار لإنعاش الاقتصاد الأكبر في العالم وإعادته لمسار النمو والتعافي من الجائحة.



وتتابع الأسواق عن كثب تصاعد جائحة "كورونا" على مستوى العالم لا سيما مع تجاوز عدد المصابين حاجز 100 مليون حالة، لكن بعض الحكومات تعول على توزيع جرعات من لقاحات للوقاية من الفيروس.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 105 نقاط) إلى 30889 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 1% (ما يعادل 133 نقطة) إلى 13676 نقطة، وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 10 نقاط) إلى 3850 نقطة.