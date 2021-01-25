شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم التقنية ترفع «ناسداك» إلى مستوى جديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غلب الارتفاع على مؤشرات «وول ستريت» في تعاملات، الاثنين، ليسجل «ناسداك» مستوى قياسياً جديداً. وارتفع سهم «أبل» بنحو 4% مع مكاسب أسهم التكنولوجيا قبل الإعلان عن نتائج الأعمال الفصلية، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، فيما ارتفع سهم «تيسلا» 5.8%، كما ارتفع سهم «أمازون» 1.4%.

وجاء هذا الارتفاع في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس جو بايدن دفع 1.9 تريليون دولار من خلال برنامج تحفيزي يعارضه العديد من الجمهوريين في الكونجرس.

وكانت الأسهم الأمريكية حققت مكاسب أسبوعية ملحوظة، كما سجل «ناسداك» صعوداً أسبوعاً بنسبة 4%، هو الأكبر منذ نوفمبر/تشرين الثاني.الولايا

وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 0.2%، ليصل إلى مستوى 30936 نقطة، وارتفع «ستاندرد آند بورز500» بنسبة 0.3% إلى 3853 نقطة، وارتفع «ناسداك» بنحو 1.1% إلى 13699 نقطة.

إلى ذلك، ارتفعت الأسهم الأوروبية الاثنين إذ ساعدت مكاسب أسهم التكنولوجيا وتقارير الأرباح الإيجابية المستثمرين على تجاوز احتمال تمديد إجراءات العزل العام في الوقت الذي تكافح فيه العديد من البلدان ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش. كان المؤشر القياسي أنهى الأسبوع الماضي دون تغيير تقريبا بعد أن أظهرت البيانات أن قطاعات الخدمات المهيمنة على أوروبا تلقت ضربة قوية من تجدد إجراءات العزل العام في يناير كانون الثاني الجاري.

وحققت أسهم التكنولوجيا أكبر مكاسب، مع تداول نظيراتها في الولايات المتحدة بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق. وقفز سهم بروسوس الهولندية التي تستثمر في التكنولوجيا 7.9 بالمئة، كما حقق صانعو الرقائق مكاسب أيضا.

وفيما يتعلق بأرباح الشركات، صعد سهم فيليبس الهولندية لتكنولوجيا الرعاية الصحية 2.3 بالمئة بعد أن أعلنت زيادة سبعة بالمئة في الأرباح الأساسية للربع الرابع.

كما ارتفع سهم شركة سيمنس إنرجي المصنعة للتوربينات في قطاع الكهرباء 2.4 بالمئة بعد أن تحولت إلى تحقيق أرباح أساسية في الربع الأول من السنة المالية. (رويترز)