شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تحاول التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة ، بدعم توقعات أن يعمل خفض الإنتاج السعودي على استقرار السوق حتى فى حالة تراجع الطلب بسبب تفشي انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا ، وتظل الأسعار تحت ضغوط سلبية بعد الارتفاع المفاجئ فى مخزونات الخام الأمريكية ، مع استمرار ارتفاع أنشطة الحفر والتنقيب فى الولايات المتحدة.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.5% إلى مستوي 55.86$ ، من مستوى الافتتاح عند 55.06$، وسجل أدنى مستوي عند 55.06$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.4% إلى مستوي 55.96$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 55.20$ ، وسجل أدنى مستوي عند 55.18$.

عند تسوية يوم الجمعة ، فقد الخام الأمريكي نسبة 1.8% ، وسجل أدنى مستوى فى أسبوعين عند 51.46$ للبرميل ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.7% ، وسجلت مستوي 54.50$ الأدنى منذ 8 كانون الثاني/يناير الجاري.

الارتفاع الحالي فى أسعار النفط يأتي بفضل التوقعات أن يعمل خفض الإنتاج السعودي بمقدار مليون برميل يوميا فى شباط/فبراير وآذار/مارس المقبلين على استقرار السوق ، حتى فى حالة تراجع الطلب العالمي فى ظل تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الجمعة ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 15 كانون الثاني/يناير ، فى أول زيادة أسبوعية فى غضون شهر ونصف ، على خلاف توقعات الخبراء الطاقة انخفاض بنحو 1.2 مليون برميل.

أظهرت بيانات رسمية لشركة"بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة ارتفاع منصات الحفر والتنقيب الأمريكية " الأسبوع الماضي" بنحو 2 منصة ، فى تاسع زيادة أسبوعية على التوالي.

ليرتفع إجمالي المنصات العاملة فى منطقة حقول الزيت الصخري إلى 289 منصة ،و الذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 8 أيار/مايو 2020.

وبفضل أنشطة الحفر المرتفعة،قفز الإنتاج الأمريكي بأكثر من 47% منذ منتصف عام 2016 إلى إجمالي 13.1 مليون برميل يوميا فى آذار/مارس 2020 ،قبل إن يستقر مؤخرا حول 11 مليون برميل يوميا بسبب جائحة كورونا ،والولايات المتحدة تعد حاليا أكبر منتج للنفط فى العالم.