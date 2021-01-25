تركيا تخطط لإنتاج 100 طن من الذهب سنويا خلال 5 سنوات مقبلة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز اليوم الاثنين إن بلاده تستهدف زيادة طاقتها الإنتاجية المحلية من الذهب إلى 100 طن سنويا أو أكثر في السنوات الخمس المقبلة.

وفي مقابلة مع قناة بلومبرج إتش.تي التلفزيونية، قال دونميز إن تركيا أنتجت 42 طنا من الذهب في عام 2020، وهو رقم قياسي، وستنتج أكثر من ذلك في 2021.

وأضاف "الهدف الحقيقي هو زيادة الإنتاج إلى 100 طن أو أكثر خلال السنوات الخمس المقبلة"، مشيرا إلى أن تركيا تسعى لأن تصبح ضمن نحو عشر دول تنتج أكثر من 100 طن من الذهب سنويا.

استوردت تركيا ذهبا بقيمة 26.6 مليار دولار في 2020، وهو ما يعادل نحو مثلي قيمة ما استوردته في العام السابق، من إجمالي واردات البلاد التي بلغت قيمتها نحو 219.43 مليار دولار، وذلك بناء على بيانات رسمية.

وأقبل الأتراك على العملات الصعبة والذهب في السنوات الأخيرة، خاصة منذ التراجع الحاد لقيمة الليرة في الخريف الماضي، مما دفع حيازاتهم التي لا تشمل الليرة إلى مستوى قياسي مرتفع يقترب من 236 مليار دولار هذا الشهر، وفقا لما أظهرته بيانات البنك المركزي.

وقال دونميز "وارداتنا من الذهب مرتفعة حقا. لا يُستخدم كل هذا في قطاع الحلي، ولكن كأداة تقييم أيضا".

وأضاف "لخفض الواردات، نحتاج إلى تحقيق هذه الزيادة (في الإنتاج) حتى لا نسهم سلبا في عجز ميزان الحساب الجاري".

كان دونميز قد قال في وقت سابق من الشهر إن لدى تركيا 18 منجما عاملا للذهب و إن 20 منجما آخرين يقتربون من بدء الإنتاج.