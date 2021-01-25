شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة كابيتال تحدد سعر سهم الاتصالات السعودية المستهدف وتحدد عوامل لنمو الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت شركة الجزيرة كابيتال استمرارها في توصيتها على سهم شركة الاتصالات السعودية على أساس "محايد" وبسعر مستهدف 103.4 ريال، مشيرة إلى أن نتائج الشركة بالربع الرابع ٢٠٢٠ جاءت أعلى من توقعاتهم.

وأشارت شركة الأبحاث في تقرير حديث لها أنها تتوقع استمرار قوة أداء صافي الربح، بناءً على الطلب على خدمات الشركة عبر القطاعات والأداء الجيد من الشركات التابعة داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

إضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تتعافى إيرادات شركة الاتصالات السعودية بدعم من التوسع في قاعدة عملاء الألياف البصرية والنطاق العريض.

وأوضحت أن التطورات الأخيرة، مثل إطلاق ثلاثة مراكز بيانات ضخمة ومذكرة تفاهم بقيمة 500 مليون دولار أمريكي مع شركة علي بابا كلاود، قوة أداء شركة الاتصالات السعودية بين شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية.

وأشارت إلى استلام شركة الاتصالات السعودية جزءاً كبيراً من الذمم المدينة من الحكومة في الربع الرابع 2020، مما يشكل حافزاً إيجابياً للشركة. أيضاً، قد يستفيد مساهمو شركة الاتصالات السعودية من فرص نمو القيمة السوقية من خلال إدراج الشركات التابعة لها مثل "حلول اس تي سي" و"اس تي سي باي".

وحققت الاتصالات السعودية (اس تي سي)، صافي أرباح بلغ 2.7 مليار ريال بالربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 2.3 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.، وبنسبة نمو 15.6%.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 11.1 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 10.7 مليار ريال خلال العام 2019.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من العام 2020، بقيمة 2 مليار ريال، بواقع ريال للسهم، وبنسبة توزيع بلغت 10% من قيمة السهم الاسمية.