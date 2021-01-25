شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت تسعى لإطلاق تداول "صناديق المؤشرات" بالنصف الثاني من 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تواصلت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية مع كل من شركة "ناسداك أو إم إكس"، وشركة "تاتا الهندية العالمية"، من أجل بحث البرامج التطويرية لتجهيز البنية التحتية الخاصة بإطلاق تداول صناديق المؤشرات في السوق المالي.

ومن المفترض أن يكون إطلاق تلك الصناديق خلال النصف الثاني من العام الجاري حسب الخطة الزمنية الموضوعه لاستكمال مراحل خطة تطوير البورصة، بحسب صحيفة الجريدة.

وتنتظر شركات الاستثمار استكمال هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية مرحلة تطوير السوق المالي وطرح المزيد من الأدوات الاستثمارية.

وذلك بعد أن قامت خلال الفترة الماضية بتدشين صانع السوق وإقراض واقتراض الأسهم وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

وهناك اهتماماً كبيراً من شركات الاستثمار بطرح صناديق المؤشرات المتداولة، لاسيما أن بعضها لديها استثمارات قائمة حالياً في صناديق المؤشرات في أسوق مجاورة وأخرى أوروبية، نظراً إلى أنها أحد أهم المنتجات التي تلقى رواجاً من المستثمرين داخلياً وخارجيا.

وصناديق المؤشرات المتداولة (‫ETFs‬) عبارة عن صناديق مفتوحة تتبع أحد المؤشرات ويتم تداولها يومياً، وتوفر فرصاً عديدة ومتنوعة للاستثمار في العديد من الأسواق المتطورة والناشئة، وذلك في الأسهم وأدوات الدخل الثابت والسلع.

وكانت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال "إم إس سي آي" قد أعلنت تحديثاً جديداً في وقت سابق، لقائمة الأسهم التي ستشملها ترقية بورصة الكويت إلى مصافّ الأسواق الناشئة.

وضمت القائمة 7 أسهم كويتية شملت كلاً من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، وشركة الاتصالات المتنقلة "زين"، إضافة إلى بنك بوبيان، وشركة أجيليتي، وبنك الخليج، وشركة المباني.

ولفتت المؤسسة إلى أن الأسهم الكويتية الـ7 التي سيتم إضافتها ستكون بوزن إجمالي يبلغ 0.58%.

من جانب آخر، كشفت المؤسسة عن انضمام 14 شركة كويتية لمؤشرها للشركات الصغيرة والتي شملت كل من البنك الأهلي الكويتي، و"القرين للبتروكيماويات"، و"الامتياز" للاستثمار، وبوبيان للبتروكيماويات.