شكرا لقرائتكم خبر عن 7 شركات تتنافس على المرحلة الثالثة للمطار الجديد بالكويت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قامت 7 شركات عالمية ومحلية بشراء كراسة المواصفات الخاصة بمناقصة إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة المحلة 3 لمشروع مبنى المطار الجديد بالكويت التي تضم مواقف وممرات الطائرات والمباني الخدمية لمبنى الركاب الجديد.

ومن المتوقع أن يتم تمديد موعد إغلاق المناقصة التي تبلغ كلفتها التقديرية 260 مليون دينار إلى نهاية فبراير المقبل، بحسب صحيفة الرأي.

وأعلن أحمد نوشاد المهندس المسئول في مشروع مطار الكويت مبنى الركاب الثاني، مؤخرا، عن إنجاز 41% حتى ديسمبر الماضي، وفقا للمصروفات التي تم صرفها لمقاول المشروع.

وأوضح انه تم الانتهاء من العديد من الاعمال داخل المشروع منها صب قشرة السقف في المبنى والتي يتجاوز عددها 37 ألف قطعة ومن المقرر الانتهاء من سقف المبنى في مارس المقبل.

وقالت مصادر بالإدارة العامة للطيران المدني الكويتية في منتصف أغسطس الماضي، أن مجلس الوزراء في اجتماعه في ذات الشهر، لم يرفع أي تغييرات على الدول المحظورة وعددها 31 دولة من دخول البلاد عبر الرحلات التجارية بمرحلتها الأولى بنسبة تشغيل بلغت 30%.

وتأتي تلك الإجراءات بعد أن شهد مطار الكويت منتصف يونيو الماضي مغادرة 34 رحلة طيران لمختلف جهات العالم بإجمالي مسافرين بلغ عددهم 5453 مسافرا.

وكانت أبرز الوجهات جمهورية مصر العربية بمعدل 20 طائرة متجهة لمختلف المحافظات والمطارات في مصر.

فيما بلغ عدد الرحلات الى الهند 9 رحلات ورحلتين الى إثيوبيا ورحلة واحدة الى كل من تركيا وإيران وقطر.

يشار إلى أن شركة الخطوط الجوية الكويتية أعلنت مطلع شهر مارس الماضي وقف تشغيل الرحلات مؤقتا من دول (مصر وسوريا ولبنان والفلبين والهند وبنغلادش وسريلانكا) والى الكويت اعتبارا من يوم السبت وذلك كإجراء احترازي للوقاية من إصابات فيروس كورونا المستجد.