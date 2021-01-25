شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي المالية: اكتتاب أرامكو والأصول الحكومية الأخرى ساعدت في رفع قيمة أصول السيادي السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، مازن السديري، إن أموال اكتتاب أرامكو والأصول الحكومية الأخرى المحولة للصندوق الاستثمارات العامة "السيادي السعودي"، ساعدت في رفع قيمة أصوله.

وأوضح أن بعض المؤسسات الموجودة لم تكن ربحية في الأصل وتحولها للربحية لم تكن عملية سهلة.

وأشار إلى أن الصندوق يعمل على رفع كفاءة المؤسسات، وهو يتميز بتحويل بعض الأصول لتكون ربحية أكبر ورفع كفاءة تلك الأصول وتنظيم السوق وخلق قطاعات وتغيير طبيعته النوعية، وتلك أدوار لايمتلكها أي صندوق سيادي آخر في العالم، بحسب موقع قناة العربية.

وأضاف السديري، أن صندوق الاستثمارات استغل فرصة انهيار الأسواق خلال العام 2020، وحاول ضخ أموال في الاقتصاد السعودي بمساعدة القطاع الخاص، ويقدم مساعدات بينما هو مستمر في النمو.

ولفت إلى أن وجود الصندوق رفع الثقة في اقتصاد المملكة خلال العام 2020.

وكان مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وافق بالأمس على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

وبموجب تنفيذ خطط الصندوق، ارتفعت قيمة الأصول المدارة عام 2018 إلى 972 مليار ريال، ثم تخطت مستوى قياسيا لتبلغ 1.2 تريليون ريال عام 2019 وواصلت الصعود إلى 1.48 تريليون ريال عام 2020.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد أكد في وقت سابق أن صندوق الاستثمارات العامة أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي.

وأضاف أن المملكة اسطاعت مضاعفة حجم صندوق الاستثمارات العامة من 560 مليار ريال الى ما يزيد عن 1.3 تريليون ريال تقريباً، وبخطى ثابتة نحو تحقيق هدف رؤية 2030 بأن تتجاوز أصول الصندوق 7 تريليون ريال.