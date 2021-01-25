شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس بطيء– تحليل -25-1-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يسجل سعر النحاس أي هدف جديد حتى هذه اللحظة لنلاحظ تذبذبه المتكرر قرب مستوى 3.6200 محاولا بذلك تجميع العزم الإيجابي والمطلوب لتأكيد السيناريو الصاعد, سنعتمد حاليا على ثبات الدعم الممتد نحو 3.5350 ليؤكد ذلك احتجاز التداولات ضمن النطاق الصاعد ولنذكر بتمركز الأهداف الرئيسية حول 3.7300 وصولا نحو 3.7900 بتداولات الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.6000 و 3.7300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد