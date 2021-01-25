شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزيلندي يستأنف الارتداد من الأدنى له في أربعة أسابيع أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأدنى له منذ 28 من كانون الأول/ديسمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي وسط البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد النيوزيلندي ونظيره الاقتصاد الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 26-27 كانون الثاني/يناير الجاري.

في تمام الساعة 04:31 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.18% إلى مستويات 0.7206 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7193، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7208، بينما حقق الأدنى له عند 0.7172، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.7189.

هذا وتتطلع الأسواق غداً الثلاثاء لانطلاق فعليات أول اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في 2021 والذي من المتوقع أن يبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% للاجتماع السابع على التوالي، وذلك قبل فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد غد الأربعاء.