شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار البلاتينيوم من الأعلى له في خمسة أعوام متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ 11 من آب/أغسطس 2016 متغاضية غن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم ومع تقييم الأسواق لشدة تفشي فيروس كورونا كورونا مقابل توفر وفاعلية اللقاحات والتحفيز.

في تمام الساعة 06:38 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.04% لتتداول حالياً عند 1,103.20$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,103.68$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,103.22$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.14% إلى 90.12 مقارنة بالافتتاحية عند 90.24.

هذا ويتطلع المستثمرين حالياً لكلمة الرئيس الصيني شي جينبينج عبر الانترنت في المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن "جدول اعمال دافوس 2021" والذي من المتوقع أن يركز على العديد من الموضوعات بالتزامن مع ترنح الاقتصاد العالمي من جراء التداعيات السلبية لجائحة كورونا، من بينها الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية العادلة بالإضافة للرقمنة وأزمة المناخ.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا مؤخراً عقد منظمة الصحة العالمية اجتماع للأعضاء لمناقشة استراتيجيات جديدة لمواجهة نوع سلاسة فيروس كورونا الجديدة الأكثر عدوى والأكثر انتشاراً من السلالة الأولى من الفيروس التاجي والتي ظهرت خلال الآونة الأخيرة في بريطانيا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 97.46 مليون ولقي 2,112,689 شخص مصرعهم في 224 دولة.

وفي سياق أخر، تابعنا الأسبوع الماضي كشف اتحاد مصنعي السيارات الأوروبية عن تراجع مبيعات السيارات داخل الاتحاد الأوروبي خلال 2020 بنحو 24% إلى 9.9 مليون سيارة، ما عكس أكبر انخفاض سنوي في المبيعات داخل الاتحاد منذ بدء الإحصاء، وذلك نظراً لتفشي فيروس كورونا وفرض قيود الإغلاق.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.