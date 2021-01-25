شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية يغلق على انخفاض تكتيكي – تحليل صباحي – 25-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الوطنية (8300) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليستند السهم بانخفاضه الأخير إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.36% بما يعادل -0.65 نقطة، في ظل تداولات لاسهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 42.50، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 56.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 45.00 ومستوى المقاومة 52.40.