شكرا لقرائتكم خبر عن مبكو يحاول تصحيح الاتجاه الرئيسي الصاعد – تحليل صباحي – 25-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم مبكو (1202) في آخر جلساته، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وبضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.11% بما يعادل -0.02 نقطة، وذلك وسط محاولات السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 18.02، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 21.12.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.02 ومستوى المقاومة 19.76.