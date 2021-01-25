شكرا لقرائتكم خبر عن آسيا (ASIYA) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 25-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال تداولات امس الأحد ليغلق عند مستوى 38 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى39.50 فلس، كما تعكس المؤشرات الفنية إشارات سلبية مثل مؤشر استوكاستيك حيث نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 34.50 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 40 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 37.4 بينما مستوى المقاومة هو 38.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط