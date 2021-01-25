شكرا لقرائتكم خبر عن أهم المعلومات عن محافظ البنك المركزي السعودي الجديد الدكتور فهد المبارك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر أمس عدد من الأوامر الملكية كان من ضمنها تعيين الدكتور فهد بن عبد اللطيف المبارك محافظاً للبنك المركزي بمرتبة وزير، وفي السطور التالية نتعرف على أهم المحطات في تاريخ الدكتور فهد المبارك بعد توليه منصب محافظ المركزي السعودي للمرة الثانية.

ولد الدكتور فهد بن عبد الله المبارك في عام 1955 ويبلغ من العمر 66 عام في المملكة العربية السعودية.

تم تعيين المبارك اليوم كمحافظ للبنك المركزي السعودي، وكان قبلها يعمل كوزير دولة وعضو في مجلس الوزراء منذ أواخر عام 2018.

يشغل حاليًا منصب الأمين العام في الأمانة السعودية لمجموعة "العشرين".

تم تعيينه عضوًا في مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، وعضوًا في لجنة الاستثمار؛ وذلك في عام 2017.

كان المبارك قد شغل منصب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" (البنك المركزي السعودي)، خلال الفترة من 2011 وحتى 2016.

شغل منصب رئيس مجلس إدارة السوق المالية السعودية "تداول" بين عامي 2003 و2011.

تولَّى منصب رئاسة مجلس إدارة "مورغان ستانلي السعودية"، وذلك ما بين عامي 2005 و2011م.

كان أول منصب شغله فهد المبارك هو مدير عام شركة "رنا للاستثمار" سنة 1992، وبقي في هذا المنصب حتَى عام 2000م.

شغل منصب عضو مجلس إدارة "الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار"، وذلك من عام 1995 وحتَّى عام 2000م.

كان عضواً بمجلس إدارة العالمية للتأمين، وذلك في عامي 1996 و1997م.

كما كان عضواً بمجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، وذلك ما بين عامي 1998 و2003م.

شغل منصب عضو مجلس الشورى، وذلك ما بين عامي 1999 و2005م.

شارك في عضوية الفريق السعودي للتفاوض مع شركات النفط العالمية لمشروعات الغاز في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال عامي 2000 و2001م.

عمل كعضو مجلس إدارة شركة مجموعة "الملز" خلال الفترة ما بين 2000 و2002م.

كان عضواً في مجالس إدارة كلٍّ من شركة اتحاد الاتصالات "موبايلي"، و"البنك السعودي الهولندي"، وشركة التصنيع الوطنية.

ووُلِد الدكتور فهد المُبارك في المملكة العربية السعودية، ونشأ وترعرع فيها، ودرس في مدارسها، ثمَّ انتقل إلى الولايات المُتحدة الأمريكية ليُكمِل دراسته الجامعية في جامعة "ساوثرن ميثوديست" - دالاس، وتخرج فيها عام 1981م، وحصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية؛ كما أنَّه حصل على شهادة الماجستير في الهندسة الصناعية عام 1982م من الجامعة ذاتها.

كما حصل على ماجستيرٍ في المُحاسبة المالية والضرائب من جامعة "هيوستن" في الولايات المُتحدة الأمريكية عام 1989م، وعلى شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة "هيوستن" عام 1990م، واستطاع نيل درجة الدكتوراه في تخصص إدارة الأعمال في مجال التشغيل والإنتاج عام 1991م من الجامعة نفسها.