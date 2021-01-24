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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مجلس إدارة السعودية للكهرباء وافق في اجتماعه المنعقد الخميس الماضي 21/01/2021، على تعيين الدكتور خالد السلطان، رئيسا لمجلس الإدارة، والدكتور نجم الزيد، نائبا لرئيس مجلس الإدارة خلال دورة المجلس الجديدة التي بدأت بتاريخ 21/01/2021، وذلك في إطار عدد من القرارات الأخرى التي اتخذها المجلس.

ووافقت الجمعية العامة العادية الحادية والعشرين للشركة السعودية للكهرباء، التي عقدت يوم الخميس الماضي، على تشكيل لجنة المراجعة، وتحديد مهامها، وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها، للدورة الجديدة، ابتداء من 21/1/2021م وحتى انتهاء الدورة في 20/1/2024م، وتمت موافقة الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري وبنك الخليج الدولي.



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