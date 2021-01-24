أول اجتماع لـ«الاحتياطي» في عهد بايدن.. لا تغيير



يرجح ألا يتخذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أي خطوات خلال اجتماعه الأول لعام 2021 يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بعد أسبوع على تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة والذي اختار رئيسة الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت يلين لتولي وزارة الخزانة.

وولى زمن التغريدات الهجومية لدونالد ترامب بحق «الأغبياء» في الاحتياطي الفيدرالي «الذين يفتقرون إلى الكفاءة والمثيرون للشفقة»، وكذلك ولى زمن الاتهامات الموجهة إلى رئيسه بإبطاء النمو الاقتصادي، ويتوقع أن تعود علاقة الاحتياطي الفيدرالي إلى سابق عهدها مع الإدارة الأمريكية الجديدة ولن يضطر بعد اليوم إلى اتخاذ مواقف عدائية لحماية استقلاليته.

وأعلنت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض «يكن جو بايدن الكثير من الاحترام للاحتياطي الفيدرالي والدور الذي يضطلع به».

والأهم أن المحاور الرئيسي لأعضاء الاحتياطي الفيدرالي سيكون شخصية يعرفونها جيداً هي رئيسة البنك المركزي الأمريكي السابقة جانيت يلين (2014 إلى 2018) التي عينت وزيرة للخزانة ما يعادل منصب وزيرة المال والاقتصاد، ولا يزال يتعين على مجلس الشيوخ المصادقة على تعيينها لكن نتيجة التصويت شبه محسومة لصالحها.

وصرح غريغوري داكو المحلل لدى «إكسفورد ايكونوميكس»: «هذا يساهم ضمناً في إيجاد تحالف متين بين الاحتياطي الفيدرالي والخزانة»، وأضاف أن من شأن ذلك «أن تكون هناك مجموعتان من الأشخاص برؤية واحدة لمستقبل الولايات المتحدة الاقتصادي ما يساعد على تنسيق أكثر إيجابية وعمقاً».

رسموا نهجهم بوضوح

حتى وإن أشاد وزير الخزانة السابق ستيفن منوشين ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بانتظام بعلاقة العمل الجيدة التي تربطهما، فقد توترت العلاقات بين الهيئتين في الأسابيع الأخيرة من رئاسة دونالد ترامب عندما أرادت إدارته تقصير برامج المساعدة للاحتياطي الفيدرالي، وحالياً لا يتوقع أن يتخذ الاحتياطي أي قرار خلال أول اجتماع نقدي لعام 2021، ومعدلات الفائدة سلبية أصلاً. وأعلن جيروم باول مؤخراً أن المؤسسة «ستبلغ العالم مسبقاً»، عندما يحين وقت خفض شراء الأصول.

وصرحت ستيفاني أرونسون نائبة رئيس «بروكينغز انستيتوشن» خبيرة الاقتصاد السابقة في الاحتياطي الفيدرالي «أعتقد أنهم رسموا نهجهم بوضوح»، وأضافت «سأفاجأ إذا تغير ذلك في الربيع».

ومنذ آذار/مارس الماضي استخدم البنك المركزي الأمريكي عدة أدوات نقدية غير مسبوقة، حتى أنه لجأ إلى إيجاد المزيد، وكان الاحتياطي الفيدرالي بدأ بخفض معدلات الفائدة بصورة عاجلة قبل مد السوق بالسيولة تفادياً لأزمة مالية تضاف إلى الأزمتين الصحية والاقتصادية، ووضع بالتعاون مع الخزانة برامج قروض للمؤسسات.

أخذ مسافة

واليوم يعيش أكثر من 16 مليون أمريكي بفضل مخصصات البطالة ولا تزال آثار وباء كوفيد-19 تنعكس سلباً على الاقتصاد، وأعاد المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي مراراً الكرة إلى معسكر إدارة ترامب والكونجرس مشددين على أهمية المساعدات الجديدة للحكومة الفدرالية تفادياً لإغراق البلاد أكثر في الأزمة ولدعم النهوض.

وقدم جو بايدن برنامجاً طارئاً بقيمة 1900 مليار دولار تتبعه خطة نهوض لإيجاد «ملايين الوظائف العالية الأجر» في مجالي البنى التحتية والطاقة المراعية للبيئة.

وقال غريغوري داكو إن من شأن ذلك أن يمنح الفيدرالي الأمريكي «فرصة صغيرة لأخذ مسافة» لأنه «لو أنه كان مفيداً جداً في المرحلة الأولى فهو لا يملك الأدوات ولا القدرة على تلبية حاجات الاقتصاد».

ورأى أن على الاحتياطي الفيدرالي أن يصبح «داعماً للاقتصاد وليس الجهة المسؤولة الرئيسية» عنه، موضحاً أنه منذ الأزمة المالية في 2007-2008 «تتحمل المؤسسة أكثر من طاقتها لناحية الدعم الاقتصادي». (أ ف ب)