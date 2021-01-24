شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 24-1-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 24-1-2021، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 689.602 مليار جنيه.

إيقاف تداول 9 شركات

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 9 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أوهبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ سماد مصر (ايجيفرت)، راية القابضة للاستثمارات المالية، دايس للملابس الجاهزة، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، دلتا للإنشاء والتعمير، العالمية للاستثمار والتنمية، المتحدة للإسكان والتعمير، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العربية المتحدة للشحن والتفريغ.

البورصة تخسر 3.7 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 689.602 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 572.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49.7 ألف عملية لعدد 180 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.33% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.87%، والعرب على 5.8% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 14.47% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 85.52%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 22.1 مليون جنيه، 18.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 23.7 مليون جنيه، 254.5 ألف جنيه، 11.6 مليون جنيه، 5 ملايين جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 11525 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 2345 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 14057 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 4434 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 2328 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3341 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 1074 نقطة.

وصعدت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 70 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركة نايل سيتي للاستثمار 86.9 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات المهندس للتأمين، الأهلي للتنمية والاستثمار، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، 1103 سهم، 25 ألف سهم، 400 ألف سهمم، 6933 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي نايل سيتي للاستثمار، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 86.9 ألف سهم، 411 ألف سهم، على التوالي.

الحديد والصلب

أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، تحقيق إيرادات النشاط الجاري بلغت 554.87 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2020، وبلغت المبيعات المحلية والصادرات 116.3 مليون جنيه خلال شهر نوفمبر 2020.

سيدي كرير

أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، الموازنة التشغيلية للعام المالي 2021، مستهدفة صافي ربح بعد الضرائب بقيمة 164.27 مليون جنيه، مقابل أرباح مستهدفة بنحو 503.5 مليون جنيه في 2020، وتستهدف مبيعات بقيمة 4.47 مليار جنيه خلال العام الجاري، مقابل مبيعات مستهدفة بقيمة 4.57 مليار جنيه خلال 2020، منوهة إلى أن أساس معامل تحويل الدولار يبلغ 16 جنيهاً للبنود المقدرة بالعملة الأجنبية.

مطاحن الإسكندرية

أعلنت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، تحقيق أرباحاً بلغا 5.57 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021 مقابل أرباحاً بلغت 4.53 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي، بنسبة 22.88%، وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 92.07 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 92.63 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الفترة إلى قيام الشركة بشحن كمية 5460 طن دقيق 82% تعادل 6659 طن قمح، ما أدى إلى زيادة الكميات المطحونة، بالرغم من انخفاض الحصص المنصرفة للمخابز، وما تم صرفه كحافز لعلاء النخالة، وتحمل الزيادات في أسعار تكاليف مستلزمات الإنتاج.

سوديك

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 7.4 مليار جنيه خلال 2020، تمثل حصيلة بيع 1361 وحدة خلال العام، وارتفعت مبيعات الوحدات السكنية بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتسجل مبيعات بقيمة 7.2 مليار جنيه في 2020، وانخفضت مبيعات الوحدات غير السكنية إلى 3% من إجمالي المبيعات المتعاقد عليها في 2020 مقابل نسبة 17% في 2019.

أضافت "سوديك"، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن مبيعات العام فاقت الأهداف التشغيلية بعد استبعاد مشروع ملاذ لتأخر إصدار التصاريح الخاصة بالمشروعات الجاري تنميتها بالساحل الشمالي، وكان من المخطط أن تساهم مبيعات المشروع بحوالي مليار جنيه من مبيعات الشركة المستهدف في 2020 بإجمالي 8.4 مليار جنيه.