شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات دبي 2020: أسعار الفلل ترتفع 2.3% والشقق تتراجع 9.5% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

كشف مؤشر سوق «عقارات دبي» لعام 2020، عن تحسن طفيف في متوسط أسعار الفلل السكنية بمعدل 2.3% مقارنة ب2019، بينما تراجعت أسعار الشقق ب 9.5%، من 1195 إلى 1082 درهماً للقدم المربعة.

وفي قطاع التأجير، كانت أسعار الشقق السكنية الأكثر تأثراً بتراجع 19% من متوسط 79 إلى 64 درهماً، بينما انخفضت على صعيد الفلل من متوسط 49 درهماً في 2019 إلى 46 درهماً للقدم المربعة.

أشار مؤشر «بيوت دوت كوم»، إلى أن أكثر العقارات بحثاً على المواقع الإلكترونية خلال 2020 هي الاستوديو بتراجع 1.1%، تلتها الوحدات من غرفة واحدة ب 1.08% ثم الغرفتان ب 0.87%، أما وحدات ال 3 غرف فجاءت رابعاً ب 0.05%.

وشملت أفضل 10أحياء سكنية لشراء العقارات في دبي 2020: دبي مارينا، قرية جميرا الدائرية، نخلة جميرا، دبي لاند، وسط مدينة دبي، المرابع العربية، دبي هيلز استيت، داماك هيلز، ذا فيلا، والخليج التجاري.

العقارات الأكثر ربحاً في دبي

أوضح مؤشر أسعار بيع العقارات السكنية أن منطقة «مثلث قرية جميرا» (JVT) سجلت أعلى نسبة ربح ب 6.95% في 2020، تلتها «القرية التراثية للوحدات من غرفتين ب6.64%، ووحدات الأستوديو في مثلث قرية جميرا ثالثاً ب 5.53%، وجاءت القرية التراثية رابعا كذلك لوحدات الغرفة الواحدة ب 5.08%، وحلت الوحدات من 5 غرف في منطقة تلال الإمارات خامسا ب 5.03%.

العقارات الأكثر خسارة في دبي

تصدرت منطقة «الخليج التجاري» مؤشر أسعار عقارات دبي الأكثر خسارة في 2020؛ حيث تراجعت الوحدات من غرفة واحدة ب (12.7%)، وجاءت منطقة «جرين كوميونيتي» للوحدات المكونة من 4 غرف ثانياً من حيث التراجع ب (9%)، كما تراجعت أسعار العقارات من 5 غرف ضمن الفرجان (6%)، أما «جزر جميرا» فحلت رابعاً ب (5.6%)، وحلت «مدينة محمد بن راشد» خامساً ب (4.3%).

سجل متوسط سعر بيع الفلل في دبي نمواً طفيفاً بحلول نهاية 2020 ب 2.3% ليلامس 841 درهماً للقدم، مقارنة ب822 درهماً للقدم المربعة في 2019. وتراجع متوسط أسعار الشقق السكنية بنسبة (9.5%) في 2020 ليلامس 1082 درهماً مقابل 1195 درهماً للقدم المربعة في 2019.

مؤشر أسعار تأجير الفلل والشقق

تراجع متوسط سعر تأجير الفلل السكنية في دبي خلال 2020 بمعدل (6.1%) ليبلغ 46 درهماً للقدم المربعة، مقابل 49 درهماً في عام 2019. أما سوق تأجير الوحدات السكنية فكان الأكثر تضرراً؛ حيث تراجعت أسعار التأجير بمعدل (19%) ليصل إلى 64 درهماً مقابل 79 درهماً للقدم المربعة خلال فترة المقارنة نفسها.

اتجاهات السوق

تشير تحليلات اتجاهات السوق في «بيوت» و«دوبيزل»، إلى أن العديد من المشترين والمستثمرين قد أولوا اهتماماً أكبر نحو الاستثمار في المجمعات والمناطق السكينة المطورة، مثل «دبي مارينا» و«قرية جميرا الدائرية» و«نخلة جميرا» في عام 2020.

وأثبتت أيضاً المشاريع والأحياء السكنية التي اقترب موعد تسليمها، مثل «دبي لاند» و«دبي هيلز استيت»، و«داماك هيلز» (أكويا من داماك) نفسها بقوة كخيارات مفضلة.

واستقطبت مناطق أخرى المشترين بما في ذلك «وسط مدينة دبي» و«المرابع العربية» و«الخليج التجاري».

أفضل 10 مناطق للشراء في دبي: