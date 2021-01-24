شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف ولاء للتأمين مع نظرة مستقبلية مستقرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني عن رفع تصنيفها الائتماني للشركة من قبل وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني من "+BBB" إلى "-A" وارتفاع التصنيف للقوة المالية بمعايير خليجية إلى "gcAAA"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن رفع تصنيف الشركة إلى "-A" يعود إلى نجاح عملية الاندماج بين شركة ولاء للتأمين التعاوني وشركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني دون مواجهة أي تقلبات في رأس المال أو الأرباح.

كذلك يعود ارتفاع التصنيف الائتماني للشركة إلى كفاية رأس المال فوق مستوى "AAA" حسب نموذج التقييم لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني، ومن المرجح أن تعزز كفاية رأس المال خلال العامين المقبلين حيث تنوي الشركة زيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق أولوية، وذلك لدعم التنوع في النمو.

هذا وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة للشركة توقعات وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني عن استمرار الشركة في المحافظة على كفاية رأس مالها مع تعزيز مركزها التنافسي وتنويع عملياتها.

وتقول ستاندرد أند بورز، إن أساس رفع تصنيف الشركة يعود إلى إتباع إدارة الشركة نهج استباقي بالإضافة إلى تمتع الشركة بسيولة إستثنائية وقوة رأس مالية وأرباح محققة مقابل مستوى درجة مخاطر متوسطة.

وبحسب البيان، تتوقع الشركة أن يكون لرفع التصنيف الائتماني الخاص بها تأثيراً إيجابياً على نمو أعمالها وسينعكس ذلك على السنوات القادمة.

يُذكر أن أرباح ولاء للتأمين ارتفعت بنسبة 218.2% خلال الربع الثالث المنتهي في 31 سبتمبر 2020، لتصل - قبل الزكاة - إلى 25.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 7.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 42.8 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 9.3 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.